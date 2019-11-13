Kızıl geyikler Bursa'da fotoğraf sanatçısı Ali Şenel tarafından görüntülendi. Daha önce Ankara, Bolu ve Eskişehir de pek çok kez geyikleri fotoğraflayan yaban hayat fotoğrafçısı Ali Şenel, bu defa Bursa, Bilecik ve Kütahya ormanlarında kızıl geyikleri görüntülemek için geziyor. Kütahya ve Bilecik'ten sonra Bursa'da da geyikler objektifine poz verdi. Ancak bu defa geyikler fotoğrafçıyı buldu.