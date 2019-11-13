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  • 13.11.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 11:16

Nadir görülen ler 'da görüntülendi

Sonbaharda çiftleşme döneminde olan ler, ormanda onları bekleyen bir fotoğraf sanatçısının karşısına hiç beklemediği anda çıktılar. Fotoğraf sanatçısı, yorgunluğunu atmak için orman içerisinde otururken geyikler onun yakınına kadar geldi.


Kızıl geyikler Bursa'da fotoğraf sanatçısı Ali Şenel tarafından görüntülendi. Daha önce Ankara, Bolu ve Eskişehir de pek çok kez geyikleri fotoğraflayan yaban hayat fotoğrafçısı Ali Şenel, bu defa Bursa, Bilecik ve Kütahya ormanlarında kızıl geyikleri görüntülemek için geziyor. Kütahya ve Bilecik'ten sonra Bursa'da da geyikler objektifine poz verdi. Ancak bu defa geyikler fotoğrafçıyı buldu.

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