Nusr-et markasıyla ünlenen Nusret Gökçe'nin ABD New York'taki restoranının eski çalışanları Gökçe'nin kendisini mafya babası karakteri Tony Montana zannettiğini söyledi. Haksız yere işten kovuldukları gerekçesiyle Nusret'e dava açan Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş, Nusret'in ülkedeki yerel kanunları hiçe saydığını dile getirdi. Müşterinin çok olduğu akşamlarda restoranın 130 bin dolar ciro (750 bin TL) yaptığını belirten eski çalışanlar, haftalık kendilerine 2 bin - 2 bin 500 dolar civarında çek verildiğini ve bahşişlerin de buna dahil olduğunu söyledi. Nusret'in Scarface (Yaralı Yüz) filmine karşı bir takıntısı olduğunu belirten işçiler, kendisini filmin mafya babası Tony Montana (Al Pacino) zannettiğini ve o havalara büründüğünü aktardı.
GÜNLÜK CİROSU 750 BİN TL
Tony Montana, 1983 yılında beyazperdeye aktarılan Scarface (Yaralı Yüz) filminde Al Pacino tarafından canlandırılan film karakteridir.
GÜNLÜK CİROSU 750 BİN TL
Tony Montana, 1983 yılında beyazperdeye aktarılan Scarface (Yaralı Yüz) filminde Al Pacino tarafından canlandırılan film karakteridir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.