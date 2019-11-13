Leylek yavrusu: Şerefli ve muhterem bir çocuk anlamına gelir. Bunu gören kadın için erkek çocuk habercisidir.
Leylek yumurtası: Kolaylıkla elde edilen rızka işaret eder. Pişirilmesi ise sabırla gelen servettir.
Başına leylek konması: Bir leylek tutup evine götürdüğünü görmek, güzel, akıllı bir kimseyle evlenilecek demektir.
Leylekle konuşmak: Rüyayı gören kişi, herkesin şaşıracağı bir iş yapar, yahut iyi bir insandan hayır görür.
Leylek saldırısı: Hırsızlara, yol kesicilere, düşmanla harp edenlere ve havanın soğuk, sıkıcı olmasına işarettir.
RÜYA TABİRLERİ - 22
Leylek yumurtası: Kolaylıkla elde edilen rızka işaret eder. Pişirilmesi ise sabırla gelen servettir.
Başına leylek konması: Bir leylek tutup evine götürdüğünü görmek, güzel, akıllı bir kimseyle evlenilecek demektir.
Leylekle konuşmak: Rüyayı gören kişi, herkesin şaşıracağı bir iş yapar, yahut iyi bir insandan hayır görür.
Leylek saldırısı: Hırsızlara, yol kesicilere, düşmanla harp edenlere ve havanın soğuk, sıkıcı olmasına işarettir.
RÜYA TABİRLERİ - 22
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