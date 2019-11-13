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Leyleği havada gör! Rüyada görmek ne anlama gelir? |

Rüyada görmek, şan şöhret demektir. Sevinçli haberdir, toplu paradır. Rüyada leylek yavrusu görmek şerefli ve muhterem bir çocuk anlamına gelir. Bunu gören kadın için erkek çocuk habercisidir. İşte rüyada görülen varlıkların neye yorulacağına dair ipuçları ve ...

Leyleği havada gör!
Leylek yavrusu: Şerefli ve muhterem bir çocuk anlamına gelir. Bunu gören kadın için erkek çocuk habercisidir.

Leylek yumurtası: Kolaylıkla elde edilen rızka işaret eder. Pişirilmesi ise sabırla gelen servettir.



Başına leylek konması: Bir tutup evine götürdüğünü görmek, güzel, akıllı bir kimseyle evlenilecek demektir.

Leylekle konuşmak: Rüyayı gören kişi, herkesin şaşıracağı bir iş yapar, yahut iyi bir insandan hayır görür.



Leylek saldırısı: Hırsızlara, yol kesicilere, düşmanla harp edenlere ve havanın soğuk, sıkıcı olmasına işarettir.

RÜYA TABİRLERİ - 22

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