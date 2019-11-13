

İstanbul Beyoğlu'nda dün tüyler ürperten bir olay gerçekleşti. İran uyruklu Shermıne Berlouı (32) ile annesi, Kanada'ya gitmek için vize başvuru merkezine gitti. Bu sırada yanına yaklaşan bir erkek, para istedi. Ancak kadın parayı vermek istemedi. Bunun üzerine saldırgan eline geçirdiği inşaat demirini turistin sırtına ve vücudunun 4-5 yerine sapladı. Kanlar içinde yere yığılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Çevredekiler de saldırganı dövüp, yere yatırdı. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen ve bilinci kapalı olarak hastaneye götürülen Filistinli Nasına Sudqı (30) tedavi altına alındı.Saldırıya uğrayan genç kadın, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.