Beyoğlu'nda son dakika gaspçı dehşeti! Para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.
12.11.2019 11:34
- Son Güncelleme: 12.11.2019 12:00
Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi.
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