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Beyoğlu'nda son dakika gaspçı dehşeti! Para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

12.11.2019 11:34 - Son Güncelleme: 12.11.2019 12:00
Beyoğlu'nda son dakika gaspçı dehşeti! Para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi.

Beyoğlu'nda son dakika gaspçı dehşeti! Para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı.

Beyoğlu'nda son dakika gaspçı dehşeti! Para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi.

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Beyoğlu'nda son dakika gaspçı dehşeti! Para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda son dakika gaspçı dehşeti! Para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Polisin gözaltına aldığı saldırgan da ambulansla hastaneye götürüldü.

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