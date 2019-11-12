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Velilere ‘L’ plaka uyarısı!

'da hostessiz ve yönetmeliğe uygun olmayan çok sayıda kaçak servis öğrencileri taşımaya devam ediyor. Kaçak çalıştıkları belirlenen sürücülerin araçları 60 gün trafikten men ediliyor ayrıca 5060 TL ceza kesiliyor. Başkanı velilere uyarılarda bulundu. Öztürk, "Veliler, taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödeme de yapmasınlar" dedi.

‘L’ uyarısı!
İstanbul'da hostessiz ve yönetmeliğe uygun olmayan çok sayıda kaçak servis öğrencileri taşımaya devam ediyor. Kaçak çalıştıkları belirlenen sürücülerin araçları 60 gün trafikten men ediliyor ayrıca 5060 TL ceza kesiliyor. Başkanı velilere uyarılarda bulundu. Öztürk, "Veliler, taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödeme de yapmasınlar" dedi.

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