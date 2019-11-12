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  • 12.11.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 15:22

genelinde yaşandı! Birçok üniversitede kesildi

genelinde birçok üniversitede in kesildiği öğrenildi. 'nden yapılan açıklamada erişimi sağlayan 'da sorun yaşandığı, erişimin 2-3 saate kadar sağlanacağı söylendi.

Türkiye genelinde yaşandı! Üniversitelerde kesinti

bağlantısı kesilen 'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ'ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir" denildi.

ULUSAL AKADEMİK AĞ'IN SİTESİ ÇÖKTÜ
TÜBİTAK'a bağlı olarak hizmet veren ve Bilgi Merkezi'nin ne girilemiyor. İnternet kesintisinin ardından yapacağı açıklama merak konusu olan Ağ ve Bilgi Merkez'in internet sitesi anlık olarak çökme yaşıyor.

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