Son dakika: Tuzla'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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