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  • 12.11.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 13:53

Son dakika: Tuzla'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberine göre Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla'da fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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