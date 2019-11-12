Son dakika: Tuzla'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi Son dakika haberine göre Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AYRINTILAR GELİYOR... TÜM MANŞETLER