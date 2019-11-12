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Sulandırdı!

'da bir otelde büyük rakıyı yarım saatte içen adam zehirlenip alkol komasına girdi. Hazırlanan dosyada, "Müştekinin daha uzun sürede mezeyle ve sulandırılarak içilmesi gereken alkolü kendi dikkatsizliği ve tedbirsizliğine bağlı olarak zehirlendiği" şeklindeki güldüren ifadeler dikkat çekti.

Sulandırdı!
Batman'da bir otelde büyük rakıyı yarım saatte içen adam zehirlenip alkol komasına girdi. Hazırlanan dosyada, "Müştekinin daha uzun sürede mezeyle ve sulandırılarak içilmesi gereken alkolü kendi dikkatsizliği ve tedbirsizliğine bağlı olarak zehirlendiği" şeklindeki güldüren ifadeler dikkat çekti.

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