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'da 3 talihliye 192’şer bin

10 bilen 3 kişi, 192.270'şer lira kazandı. 9 bilenler 3.315, 8 bilenler 175, 7 bilenler 24, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 3 lira 30 kuruş alacak.

3 talihliye 192’şer bin
10 bilen 3 kişi, 192.270'şer lira kazandı. 9 bilenler 3.315, 8 bilenler 175, 7 bilenler 24, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 3 lira 30 kuruş alacak.

4, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 27, 32, 37, 41, 45, 62, 64, 70, 74, 75, 76, 78, 80

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