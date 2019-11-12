10 bilen 3 kişi, 192.270'şer lira kazandı. 9 bilenler 3.315, 8 bilenler 175, 7 bilenler 24, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 3 lira 30 kuruş alacak.
4, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 27, 32, 37, 41, 45, 62, 64, 70, 74, 75, 76, 78, 80
4, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 27, 32, 37, 41, 45, 62, 64, 70, 74, 75, 76, 78, 80
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