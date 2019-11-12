DÜNYA halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, 2017'de hayatını kaybetti. Cep Herkülü, ölümünün ardından miras kavgasıyla gündeme geldi. Kızları Sezin, Esin, Nilay'dan sonra ünlü haltercinin Japon sevgilisinden olan kızı Zekai Mori (28) de mirastan pay istedi. Mirasın 4'e bölünmesine karar verildi.
DÖRDE BÖLÜNDÜ
Miras davasıyla ortaya çıkan bir gerçek ise "Çok ayıp" dedirtti. Süleymanoğlu'nun kazandığı 3 olimpiyat madalyasının kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nda olduğu, diğer Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'ndan kazandığı 13 madalyanın ise kayıp olduğu belirlendi. Kızları Sezin ve Esin, olayla ilgili suç duyurusunda bulunarak haltercinin madalyalarının bulunmasını istedi. Soruşturma sürerken şok bir gelişme meydana geldi.
Prof. Dr. Caner Taslaman, sosyal medya hesabından Süleymanoğlu'nun 1991 senesinde Almanya'da kazandığı madalyayı kendisine hediye ettiğini iddia etti. Paylaşım sonrası Sezin ve Esin kardeşler, savcılığa başvuru yaparak Prof. Dr. Taslaman'dan madalyanın iadesini istedi.
Sezin ve Esin Süleymanoğlu, babalarının kayıp madalyalarının bulunmasını istiyor.
DÖRDE BÖLÜNDÜ
Miras davasıyla ortaya çıkan bir gerçek ise "Çok ayıp" dedirtti. Süleymanoğlu'nun kazandığı 3 olimpiyat madalyasının kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nda olduğu, diğer Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'ndan kazandığı 13 madalyanın ise kayıp olduğu belirlendi. Kızları Sezin ve Esin, olayla ilgili suç duyurusunda bulunarak haltercinin madalyalarının bulunmasını istedi. Soruşturma sürerken şok bir gelişme meydana geldi.
Prof. Dr. Caner Taslaman, sosyal medya hesabından Süleymanoğlu'nun 1991 senesinde Almanya'da kazandığı madalyayı kendisine hediye ettiğini iddia etti. Paylaşım sonrası Sezin ve Esin kardeşler, savcılığa başvuru yaparak Prof. Dr. Taslaman'dan madalyanın iadesini istedi.
Sezin ve Esin Süleymanoğlu, babalarının kayıp madalyalarının bulunmasını istiyor.
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