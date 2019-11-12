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’den haber var! İşte tutulmanın burçlara etkisi...

gezegeni astrolojide iletişim ve akıl yönümüzü temsil eder. En küçük gezegen olarak bilinen Merkür’ün güneş önünden geçişi dün ’den saat 15.30’dan itibaren izlendi. İşte tutulmanın burçlara etkisi...

Merkür’den haber var
KOÇ: Önümüzdeki 7 günde daha çok paraya kavuşacaksınız.

BOĞA: Size karşı dürüst olmayan ilişkilerden uzak durmalısınız.

İKİZLER: Ne kendinizi ne de insanları ilişkilerinizde yormamalısınız.

YENGEÇ: Biraz daha cesaretli olun. Beyninizi uyuşturmayın. Tutulmanın burçlara etkisi

ASLAN: Kariyerinizde önemli yükselme olacak.



BAŞAK: Kendi dürüstlüğünüze yatırım yapın.

TERAZİ: Paranızı gereksiz harcıyor olabilirsiniz.

AKREP: ve güneş kavuşması sizleri bambaşka biri yapacak.

YAY: Birikimlerinizi biraz daha gizli tutmalısınız.

OĞLAK: Aşkta hayal kırıklığı gözüküyor.

KOVA: Azimle yolunuza devam edin.

BALIK: Büyük günlere doğru yol alıyorsunuz.

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