KOÇ: Önümüzdeki 7 günde daha çok paraya kavuşacaksınız.
BOĞA: Size karşı dürüst olmayan ilişkilerden uzak durmalısınız.
İKİZLER: Ne kendinizi ne de insanları ilişkilerinizde yormamalısınız.
YENGEÇ: Biraz daha cesaretli olun. Beyninizi uyuşturmayın. Tutulmanın burçlara etkisi
ASLAN: Kariyerinizde önemli yükselme olacak.
BAŞAK: Kendi dürüstlüğünüze yatırım yapın.
TERAZİ: Paranızı gereksiz harcıyor olabilirsiniz.
AKREP: Merkür ve güneş kavuşması sizleri bambaşka biri yapacak.
YAY: Birikimlerinizi biraz daha gizli tutmalısınız.
OĞLAK: Aşkta hayal kırıklığı gözüküyor.
KOVA: Azimle yolunuza devam edin.
BALIK: Büyük günlere doğru yol alıyorsunuz.
BOĞA: Size karşı dürüst olmayan ilişkilerden uzak durmalısınız.
İKİZLER: Ne kendinizi ne de insanları ilişkilerinizde yormamalısınız.
YENGEÇ: Biraz daha cesaretli olun. Beyninizi uyuşturmayın. Tutulmanın burçlara etkisi
ASLAN: Kariyerinizde önemli yükselme olacak.
BAŞAK: Kendi dürüstlüğünüze yatırım yapın.
TERAZİ: Paranızı gereksiz harcıyor olabilirsiniz.
AKREP: Merkür ve güneş kavuşması sizleri bambaşka biri yapacak.
YAY: Birikimlerinizi biraz daha gizli tutmalısınız.
OĞLAK: Aşkta hayal kırıklığı gözüküyor.
KOVA: Azimle yolunuza devam edin.
BALIK: Büyük günlere doğru yol alıyorsunuz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.