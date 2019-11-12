Kahveli taciz

Balıkesir'den İstanbul'a seyir halinde bulunan otobüs firmasında görevli muavin M.A. yolculuk sırasında yalnız seyahat eden kadın yolcu E.B.'ye ikram ettiği Türk kahvesine uyku ilacı attı. Muavin yarım saat sonra uykuya dalan kadına dakikalarca elle cinsel tacizde bulundu. Uyandıktan sonra tacizi fark eden kadın polise giderek şikayette bulundu. Muavin M.A. hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK
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