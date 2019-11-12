Hırsızlığın tablosu Ressam Feyhaman Duran'a ait 'Ortaköy' isimli yağlıboya tablonun, 7 yıl önce Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde olmadığı fark edildi. İhbar üzerine Nişantaşı'ndaki Beyaz Müzayede'ye 2019'un mayıs ayında baskın düzenlendi. Tabloyla birlikte 12 adet sikke ve 1 adet madalyon ele geçirildi. Şirket sahibi Aziz Asım Karadeniz hakkında 5 yıl hapis cezası istendi.

Ressam Feyhaman Duran'a ait 'Ortaköy' isimli yağlıboya tablonun, 7 yıl önce Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde olmadığı fark edildi. İhbar üzerine Nişantaşı'ndaki Beyaz Müzayede'ye 2019'un mayıs ayında baskın düzenlendi. Tabloyla birlikte 12 adet sikke ve 1 adet madalyon ele geçirildi. Şirket sahibi Aziz Asım Karadeniz hakkında 5 yıl hapis cezası istendi.



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