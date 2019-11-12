Bir kitap dolusu anı

Yıllarını mesleğe adamış 80 gazeteci, başından geçenleri "Önce biz yaşadık, gazetecilerin anıları" kitabında anlattı. UYGAD Genel Başkanı Mevlüt Yüksel, kitap çalışmasının 6 ay sürdüğünü belirterek "Çok ilginç şeyler var. Kimisi apartmana tırmanmış, kimisi kılık değiştirmiş kimisi de ölümden dönmüş. Gazetecilerden birisi Demirel'e gelen pideyi yemiş. Kitabımızda toplam 120 anı var" dedi.
- Yaşam
- 12.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.