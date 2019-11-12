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Bir kitap dolusu anı

Yıllarını mesleğe adamış 80 gazeteci, başından geçenleri " biz yaşadık, gazetecilerin anıları" kitabında anlattı. Başkanı , kitap çalışmasının 6 ay sürdüğünü belirterek "Çok ilginç şeyler var. Kimisi apartmana tırmanmış, kimisi kılık değiştirmiş kimisi de ölümden dönmüş. Gazetecilerden birisi Demirel'e gelen pideyi yemiş. Kitabımızda toplam 120 anı var" dedi.

Yıllarını mesleğe adamış 80 gazeteci, başından geçenleri " biz yaşadık, gazetecilerin anıları" kitabında anlattı. UYGAD Genel Başkanı Mevlüt Yüksel, kitap çalışmasının 6 ay sürdüğünü belirterek "Çok ilginç şeyler var. Kimisi apartmana tırmanmış, kimisi kılık değiştirmiş kimisi de ölümden dönmüş. Gazetecilerden birisi Demirel'e gelen pideyi yemiş. Kitabımızda toplam 120 anı var" dedi.

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