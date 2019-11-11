Kanlı düğün!

Düğün davetlisi baba ve iki oğlu dehşeti yaşadı. Olay dün İstanbul Pendik'te meydana geldi. Silahlı 3 saldırgan, sokak düğününe katılan baba ve oğullarına ateş açtı. Başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kardeşi Murat ve babası İlyas Kara'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede, personel ve yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Polis, şüpheliler kısa sürede yakaladı.
SEVENLERİ YASA BOĞULDU
Silahlı saldırıda katledilen Şenol Kara'nın ölümü sevenlerini yasa boğudu.
SEVENLERİ YASA BOĞULDU
Silahlı saldırıda katledilen Şenol Kara'nın ölümü sevenlerini yasa boğudu.
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