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'da cani koca dehşet saçtı! Eşinin ve kızının yüzünü yaktı...

’da bir cani, naylon poşeti yakıp eriterek eşinin yüzüne damlattı. Kızına da aynı işkenceyi uyguladı. Talihsiz kadın, "Evlendiğim günden beri eşimden şiddet görüyorum. Devlet büyüklerim yardım etsin" diye konuştu.

Vahşet!
Eşi ve kızının yüzünü yakan cani serbest kaldı. Olay önceki gün 'da yaşandı. Eve alkollü giden Ramazan İ. (27), 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi (20) dövdü. Yaktığı naylon poşeti, eşinin yüzüne ve ayaklarına damlattı. Kızı N.İ.'nin de anlını eriyen naylon ile yaktı. Komşular polisi aradı. Talihsiz kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı. Ramazan İ. gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. M.İ. "Evlendiğim günden beri eşimden şiddet görüyorum. Devlet büyüklerim yardım etsin" diye konuştu.



20 yaşındaki M.İ. kendi hayatından endişe ettiğini belirtti. Kocasının tutuklanmasını istiyor.

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