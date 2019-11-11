Eşi ve kızının yüzünü yakan cani serbest kaldı. Olay önceki gün Ağrı'da yaşandı. Eve alkollü giden Ramazan İ. (27), 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi (20) dövdü. Yaktığı naylon poşeti, eşinin yüzüne ve ayaklarına damlattı. Kızı N.İ.'nin de anlını eriyen naylon ile yaktı. Komşular polisi aradı. Talihsiz kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı. Ramazan İ. gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. M.İ. "Evlendiğim günden beri eşimden şiddet görüyorum. Devlet büyüklerim yardım etsin" diye konuştu.
20 yaşındaki M.İ. kendi hayatından endişe ettiğini belirtti. Kocasının tutuklanmasını istiyor.
20 yaşındaki M.İ. kendi hayatından endişe ettiğini belirtti. Kocasının tutuklanmasını istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.