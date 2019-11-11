Binlerce polis adayının büyük bir heyecanla beklediği 26. Dönem POMEM başvuru süreci 25 Ekim'de sona erdi.Polis adayları, 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirdiler. Polis olma hayali kuran binlerce aday ön başvuru sonuçlarının açıklanmasını ve diğer seçim aşamalarını bekliyor! Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.



26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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