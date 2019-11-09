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  • 09.11.2019 12:27
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 12:35

'da üzerinde bulunan şahıs intihar etti

’ın merkez İpekyolu ilçesinde üzerinde 5 kilo metamfetamin maddesi bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca silahla kendini vurarak öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesi Kazımkarabekir Caddesi Eski Cezaevi 1. Sokakta meydana geldi. Jandarma kontrol noktasında üzerinde 5 kilo metamfetamin bulunan şahıs, gözaltına alınmasının ardından evinde de nun olduğunu ifade etti. Jandarma ekipleriyle birlikte evine giden şahıs, evine girerek kapıyı üzerine kilitledi.



Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilerek, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, şahsın kapıyı açması ve teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Yapılan tüm uyarılarının ardından polis ekipleri kapıyı kırarak, içeriye biber gazı attı. Bunun üzerine yakalanacağını anlayan şahıs, silahla kendini vurdu.



Olay yerinde ölen şahıs, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kurumuna sevk edildi.

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