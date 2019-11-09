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  • 09.11.2019 13:44
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 13:44

'de devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

’nin Cumayeri ilçesinde, fındık bahçesinin bakımını yaparken devrilen traktörün altında kalan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de korkunç ölüm!
Olay sabah saatlerinde Cumayeri Avlayan Köyü'nde meydana geldi. Traktörü ile fındık bahçesinin bakımını yapan , devrilen traktörün altında kaldı. Etrafta bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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