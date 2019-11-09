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  • 09.11.2019 08:10
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 08:11

Son dakika: 'da şafak vakti operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipleri Fatih bölgesinde sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında içeri girilen dairede polis ekipleri arama yaptı. Aramalar sonucu madde ve bazı malzemeler bulundu. Adreslerde polisin araması devam ederken, çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

İstanbul'da 10 adrese şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

Fatih'de düzenlenen operasyonunda 16 şüpheli gözaltına aldı.

ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 16 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde ele geçirildi.



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