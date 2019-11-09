İstanbul Fatih'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.
16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 16 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
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