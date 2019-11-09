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  • 09.11.2019 23:02
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 23:28

'in 'de bir evin bodrumunda 217 canlı ele geçirildi

’in ilçesinde polis ekipleri arama yaptıkları bir evde 217 adet canlı ele geçirdi. Muhafaza altına alınan akrepler önce Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine, daha sonra da Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

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