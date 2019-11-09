Genç eğitimci Reyhan, Hakkari'ye koştu. Braille alfabesini öğrenip görme engelli öğrencisinin ışığı oldu.
Resim öğretmeni Reyhan Karaçavuş, Güzelkonak Köyü'ne gitti. Kayser Taş'a, yardım etmek istedi.
Önce kendisi Braille alfabesini öğrendi. Sonra ona ders verdi. Bastonla yürümeyi de öğretti.
Resim öğretmeni Reyhan Karaçavuş, Güzelkonak Köyü'ne gitti. Kayser Taş'a, yardım etmek istedi.
Önce kendisi Braille alfabesini öğrendi. Sonra ona ders verdi. Bastonla yürümeyi de öğretti.
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