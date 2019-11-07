YÖK bursuyla İngiltere'de eğitimine devam eden Tolga Suyolcuoğlu, yarı yıl tatilinde 15 günlüğüne Ankara'ya gelip ailesiyle hasret gidermişti. İstanbul'dan uçakla İngiltere'ye geri dönecekti. 14 Ocak 1994'te otobüse bindi, 13 No'lu koltuğa geçti. Saat 20:00'de otobüs Gerede'deyken korkunç bir patlama oldu. Gerisini hatırlamıyordu. Çok sonraları PKK'nın bagajdaki bir valize koyduğu bombanın patladığını öğrenecekti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İlk teşhis muhtemelen öleceğiydi. İlk 21 gün hiç kıpırdayamadan, hiçbir şey hatırlamadan yattı. Kendine geldiğinde onu o gün yolcu eden sevgilisi Ayça Serttaş ve ailesi başındaydı. Konuşamıyor ve yürüyemiyordu. Kazada dağılan beynini havluya sarıp onunla beraber hastaneye yetiştiren adam ziyaretine gelmişti. Bir yıl hastanede kaldı. Aylar sonra bir bebek gibi kelime kelime tekrar konuşmayı öğrendi. Hatta kitap bile yazdı...
O saldırı gazetelere böyle yansıdı.
O saldırı gazetelere böyle yansıdı.
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