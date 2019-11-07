Ovacık ilçesi Şamlar Köyü'nden aracıyla ilerleyen Şuayip Sarıca, 2 yavru vaşağın yoldan geçtiğini gördü. Hemen aracını durdurup, vaşaklara yol verdi. Ardından da cep telefonuyla yol kenarındaki yavru vaşakları fotoğrafladı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde birinci derecede koruma altında olan 2 yavru vaşak görüntülendi
Karabük’ün Ovacık ilçesinde, 2 yavru vaşak, bir sürücü tarafından fotoğraflandı. Vaşak, nesilleri tükenmek üzere olduğu için dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında olan ve 'nesli tükenme tehlikesi altında olan türler'in (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor.
Ovacık ilçesi Şamlar Köyü'nden aracıyla ilerleyen Şuayip Sarıca, 2 yavru vaşağın yoldan geçtiğini gördü. Hemen aracını durdurup, vaşaklara yol verdi. Ardından da cep telefonuyla yol kenarındaki yavru vaşakları fotoğrafladı.
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