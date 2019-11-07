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  • 07.11.2019 17:26
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 17:45

'ün Ovacık ilçesinde birinci derecede koruma altında olan 2 yavru görüntülendi

’ün Ovacık ilçesinde, 2 yavru , bir sürücü tarafından fotoğraflandı. Vaşak, nesilleri tükenmek üzere olduğu için dünyada ve 'de birinci derecede koruma altında olan ve 'nesli tükenme tehlikesi altında olan türler'in (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor.



Ovacık ilçesi Şamlar Köyü'nden aracıyla ilerleyen Şuayip Sarıca, 2 yavru vaşağın yoldan geçtiğini gördü. Hemen aracını durdurup, vaşaklara yol verdi. Ardından da cep telefonuyla yol kenarındaki yavru vaşakları fotoğrafladı.

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