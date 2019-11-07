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  • 07.11.2019 14:38
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 14:38

- neler? İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar

Yarın 8 Kasım Cuma Mevlid Kandili... H.z. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili dualarla idrak edilecek. , günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu mübarek günde okunacak duaları sizler için araştırdık. Peki, Mevlid Kandili duaları neler? İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar...

Mevlid Kandili duaları... İslam dininde mübarek günler arasında yer alan ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili, Müslüman alemi tarafından ihya edilecek. H.z Muhammed'in doğumunun kutlandığı bu mübarek günde vatandaşlar bir yandan da kandil duaları aramasını yapıyor. Peki, Mevlid Kandili duaları neler? İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar...

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Mevlid Kandili'nde milyonlarca Müslüman ibadet ederek bu mübarek günde yaptığı hataların ve işlediği günahların affedilmesi için Allah'tan af diler. Mevlid Kandili'nde dualar edilir, namazlar kılınır ve Kur'an-ı Kerim okunur.

İşte en güzel Mevlid Kandili duaları...

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