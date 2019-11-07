2020 kandil günleri ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 dini günler listesi yayınlandı. Böylelikle, kandillerin hangi günlere denk geldiği belli oldu. Yarın Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'ni dualarla idrak edecek olan vatandaşlar, gelecek yıl kandil günlerinin takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2020 Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili ne zaman? İşte 2020 Kandil günleri...

2020 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 dini günler takvimine göre, üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.