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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 13:00

trafiğine son dakika maç düzenlemesi | İstanbul yol durumu

Avrupa Liginde Fenerbahçe Beko ile arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak. Peki yarınki maçtan dolayı hangi yollar saat kaçtan itibaren kapalı olacak? Detaylar haberimizde.

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Avrupa Liginde Fenerbahçe Beko ile arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Liginde yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 17.45'ten itibaren 'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

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