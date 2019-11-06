Turkuvaz Medya’dan eğitim hamlesi İşbirliği protokolünü İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Erdal ile Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere (solda) imzaladı.

T urkuvaz Medya ve İbn Haldun Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı... Bu sayede medya çalışanlarına işletme tezli yüksek lisans programı imkânı sağlandı. Lisans programı; 2 yıl süren 8 ders, bir seminer ve bir de tezden oluşacak. 8 dersten 5'i pazarlama, işletme teorisi, araştırma yöntemleri, finans ve muhasebeye giriş gibi temel işletme alanlarını kapsıyor. Kalan 3 ders de seçmeli olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre belirlenecek. Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere, "Çalışanlarımızın bu değişimde etkin rol oynamalarını hedefliyoruz" dedi.