Bugünkü
Takvim

Turkuvaz Medya’dan eğitim hamlesi

İşbirliği protokolünü İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Erdal ile Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere (solda) imzaladı.

Turkuvaz Medya’dan eğitim hamlesi
Turkuvaz Medya ve İbn Haldun Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı... Bu sayede medya çalışanlarına işletme tezli yüksek lisans programı imkânı sağlandı. Lisans programı; 2 yıl süren 8 ders, bir seminer ve bir de tezden oluşacak. 8 dersten 5'i pazarlama, işletme teorisi, araştırma yöntemleri, finans ve muhasebeye giriş gibi temel işletme alanlarını kapsıyor. Kalan 3 ders de seçmeli olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre belirlenecek. Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere, "Çalışanlarımızın bu değişimde etkin rol oynamalarını hedefliyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTurkuvaz Medya’dan eğitim hamlesi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri