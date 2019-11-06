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Sır ölüm

'da aile, eve girdiklerinde kızları Selma A'nın (22) cansız bedeniyle karşılaştı. Polis çağrıldı. Ekipler, genç kızın pompalı tüfekle başından vurulduğunu saptadı. Ceset, otopsi için morga yollandı. ettiği ihtimali üzerinde durulan A, uğurlandı.

Sır ölüm
Antalya Gazipaşa'da aile, eve girdiklerinde kızları Selma A'nın (22) cansız bedeniyle karşılaştı. Polis çağrıldı. Ekipler, genç kızın pompalı tüfekle başından vurulduğunu saptadı. Ceset, otopsi için morga yollandı. ettiği ihtimali üzerinde durulan A, uğurlandı.

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