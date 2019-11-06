Antalya Gazipaşa'da aile, eve girdiklerinde kızları Selma A'nın (22) cansız bedeniyle karşılaştı. Polis çağrıldı. Ekipler, genç kızın pompalı tüfekle başından vurulduğunu saptadı. Ceset, otopsi için morga yollandı. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan A, son yolculuğuna uğurlandı.
- Yaşam
- 06.11.2019
- Gazete
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