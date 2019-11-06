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Kaşıkçı katliamı

'da 18 yaşındaki bir genç, annesi, babası ve kardeşini katletti. verdiği ifade ise tüyler ürpertti: Ailemi öldürmeyi düşünürken gazeteci ine rastladım. Bu cinayetten çok etkilenerek öldürme planı yaptım. Annem ve babam beni sevmiyordu.

Kaşıkçı katliamı
İran'da 18 yaşındaki bir genç, annesi, babası ve kardeşini katletti. verdiği ifade ise tüyler ürpertti: Ailemi öldürmeyi düşünürken gazeteci ine rastladım. Bu cinayetten çok etkilenerek öldürme planı yaptım. Annem ve babam beni sevmiyordu.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de 'ın Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

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