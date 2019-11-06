Kaşıkçı katliamı

İran'da 18 yaşındaki bir genç, annesi, babası ve kardeşini katletti. Polise verdiği ifade ise tüyler ürpertti: Ailemi öldürmeyi düşünürken gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rastladım. Bu cinayetten çok etkilenerek öldürme planı yaptım. Annem ve babam beni sevmiyordu.
Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.
Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.
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