Fatih'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, gece saatlerinde 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşanan ve Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın sahibi Yusuf Deniz konuştu.

"ARKADAŞI 'TELEFONU KAPALI' DEDİ, 155'İ ARADIK"

Yusuf Deniz, en son Cumartesi günü müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin'in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, "Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son Cumartesi günü akşam üzerin saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti. Salı günü de ses çıkmayınca onun okuldan bir arkadaşı geldi, 'Bunların telefonu kapalı' dedi. Hemen 155 polis imdat hattını aradık. Polis arkadaşlar geldi çilingir ile binaya girdik, kapıya yazı asmışlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya" diye konuştu.

"MAAŞIMA HACİZ KOYDULAR' DEDİ"

Konuşmasını sürdüren Deniz, "Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4'ü de bekardı. Yalnız sıkıntıları, maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, diğeri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son Cumartesi alışveriş yapmaya geldiğinde bana 'Maaşıma haciz koydular' dedi" dedi.

Polisin ilk tespiti, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği yönünde. Kardeşlerin kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki inceleme sonrası belli olacak. Sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin sara hastası olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.

İÇERİ GİREN EKİPLER 4 KİŞİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

EKİPLER MASKE TAKARAK EVE GİREBİLDİ

Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KAPIYA NOT BIRAKILMIŞ"

Olay yerinde yaşananları anlatan görgü tanığı, "Olay birinci katta meydana geliyor. 4 kişi evde ölü bulunuyor. Akrabaları ulaşamayınca polisi arıyorlar. Polis geliyor bakıyorlar hepsi ölmüş. Kapıda da siyanür var girmeyin yazmışlar" dedi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Kapıda her hangi bir zorlama olmaması ve kapıya bırakılan not nedeniyle 4 kardeşin kimyasal bir ilaçla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Ancak kesin ölüm nedenleri yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.