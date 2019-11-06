İstanbul Fatih'te, tekstil şirketine giren yabancı uyruklu gaspçılar şirket çalışanının başına silah kabzasıyla vurarak yere düşürdü. Kasadaki paraları alan gaspçılar kayıplara karışırken, başka bir soygunda içlerinden biri kaçarken polise yakalandı. İki iş yerinden 250 bin dolar gasp ettikleri belirlenen gaspçılardan ikisinin yurt dışına kaçtığı anlaşıldı.

Fatih'te 8 Ekim 2019 günü, bir tekstil şirketine 2 gaspçı girdi. Bir kişi dışarıda gözcülük yaparken, içeri giren gaspçılardan biri tekstil şirketi çalışanının başına silah kabzasıyla vurarak yere düşürdü.



Daha sonra başına silah dayayarak şirkette bulunan 130 bin doları alarak kayıplara karıştı.



Soygunculardan biri kaçarken dışarıdaki bir koliye çarparak yere düştü. Elindeki çantayı düşüren soyguncu tekrar çantayı yerden alarak kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.





Çalışma sürerken 1 Kasım'da kargo şirketine giren gaspçılar 120 bin doları alarak kaçmaya başladı. Polis, soyguncular kaçarken müdahale etti ve soygunculardan Azerbaycan vatandaşı Vali V'yi (28)gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada yabancı uyruklu diğer 2 gaspçının soygundan sonra yakın bir sokakta kıyafetlerini değiştirdikleri ve aynı gün yurt dışına kaçtıkları belirlendi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Vali V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.