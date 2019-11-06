İstanbul Boğazı'ndaki köprülerden atlayarak intihar edenlerin öyküleri birbirine benzer. Ama Serdar Taşkın'ın öyküsü biraz daha farklı. Taşkın, aile şirketinde çalışıyordu, Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyordu. Çok yoğun bir iş temposundan bunalmıştı. Kendisini köşeye sıkışmış gibi hissediyordu. 28 Ocak 2009'da sabahın erken saatinde motosikletine atlayıp Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Sağa çekti. Manzaraya bakarak son bir sigara içti. Sonunda kendini 65 metre yükseklikten Boğaz'a bıraktı. İyi bir yüzücü ve atlayıcıydı. Bunun verdiği refleksle ve kendi ifadesiyle, çok teknik olarak suya balıklama düştü.
Suya ilk giren sağ koluydu, acıdan kırıldığını anladı. Ama hayattaydı. Akciğerlerinin ağrısıyla bağırmaya başladı. Bir balıkçı teknesi Taşkın'a halat uzattı ve Ortaköy sahiline doğru çekti. Taşkın amacının intihar etmek değil hayata meydan okumak olduğunu, o yüzden de çok dikkatli şekilde atladığını ama bunu kimseye tavsiye etmediğini söyledi. Bu mucize gibi kurtuluşun asıl nedeni ise atlama anında Taşkın'ın montunun paraşüt gibi açılıp, düşmeyi yavaşlatmasıydı.
KURTULAN 21. KİŞİ
Serdar Taşkın, 1973'te açılan köprüden atlayıp da sağ kalan 21. kişi olmuştu. İlk sağ kurtulma vakası, 1984'te yaşandı. Bu kişi, Züccaciyeci Engin Çolakoğlu idi.
YARIN: PKK bombasına direndi
MUCİZE HAYATLAR-6 / HAZIRLAYAN: TAYFUN ER
Suya ilk giren sağ koluydu, acıdan kırıldığını anladı. Ama hayattaydı. Akciğerlerinin ağrısıyla bağırmaya başladı. Bir balıkçı teknesi Taşkın'a halat uzattı ve Ortaköy sahiline doğru çekti. Taşkın amacının intihar etmek değil hayata meydan okumak olduğunu, o yüzden de çok dikkatli şekilde atladığını ama bunu kimseye tavsiye etmediğini söyledi. Bu mucize gibi kurtuluşun asıl nedeni ise atlama anında Taşkın'ın montunun paraşüt gibi açılıp, düşmeyi yavaşlatmasıydı.
KURTULAN 21. KİŞİ
Serdar Taşkın, 1973'te açılan köprüden atlayıp da sağ kalan 21. kişi olmuştu. İlk sağ kurtulma vakası, 1984'te yaşandı. Bu kişi, Züccaciyeci Engin Çolakoğlu idi.
YARIN: PKK bombasına direndi
MUCİZE HAYATLAR-6 / HAZIRLAYAN: TAYFUN ER
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