Doktor İrem, hemşire annesiyle birlikte hayat kurtarıyor

Konya'da Acil Sağlık Hizmetleri'nde 21 yıldır hemşire olarak görev yapan Elif Demirtaş'ın doktor olan kızı İrem, kura sonucu annesinin görev yaptığı Yenidoğan ambulansına atandı. Konya'ya atanmasını mucize olarak anlatan Dr. İrem, "İlk zamanlarda çok zorlandım. Çünkü o benim annemdi. Ama sonra alıştım, iş başka, annekız ilişkisi başka" dedi. Demirtaş, günün sonunda ise annesine yorgunluk kahvesi yaptığını söyledi.
- Yaşam
- 06.11.2019
- Gazete
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