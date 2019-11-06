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Doktor İrem, hemşire annesiyle birlikte hayat kurtarıyor

'da doktor olan İrem Demirtaş (24), 21 yıldır 112 Acil Servis Hizmetleri'nde çalışan hemşire annesi (48) ile aynı ambulansta görev yapmaya başladı. Anne-kız, görevli oldukları yenidoğan ambulansında birlikte hayat kurtarıyor.

Dr. mucize!
Konya'da Acil Sağlık Hizmetleri'nde 21 yıldır hemşire olarak görev yapan 'ın doktor olan kızı İrem, kura sonucu annesinin görev yaptığı Yenidoğan ambulansına atandı. 'ya atanmasını mucize olarak anlatan Dr. İrem, "İlk zamanlarda çok zorlandım. Çünkü o benim annemdi. Ama sonra alıştım, iş başka, annekız ilişkisi başka" dedi. Demirtaş, günün sonunda ise annesine yorgunluk kahvesi yaptığını söyledi.

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