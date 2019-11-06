Beni bırakın telefona bakın

Bursa'da 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Serpil Ç. (25), kendisini kurtarmaya gelen ekiplere düşürdüğü cep telefonunu arattı. Telefonu bulunduktan sonra sedyeye bağlanan kadın, bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Bursa'da 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Serpil Ç. (25), kendisini kurtarmaya gelen ekiplere düşürdüğü cep telefonunu arattı. Telefonu bulunduktan sonra sedyeye bağlanan kadın, bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
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