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Beni bırakın telefona bakın

'da 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Serpil Ç. (25), kendisini kurtarmaya gelen ekiplere düşürdüğü cep telefonunu arattı. Telefonu bulunduktan sonra sedyeye bağlanan kadın, bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Beni bırakın telefona bakın
Bursa'da 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Serpil Ç. (25), kendisini kurtarmaya gelen ekiplere düşürdüğü cep telefonunu arattı. Telefonu bulunduktan sonra sedyeye bağlanan kadın, bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

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