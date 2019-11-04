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  • 04.11.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 11:44

Son dakika: 12 yıldır aranan şüphelisi 'da çobanlık yaparken yakalandı

Son dakika haberi... 'da, 2007 yılında olayına karışan ve 'kasten adam öldürme' suçundan aranan H.D., jandarma tarafından 'da çobanlık yaparken sahte kimlikle yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yıldır aranıyordu! Diyarbakır'da yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda 12 yıldır kılık değiştirerek ve sahte kimlik kullanarak sürekli yer değiştiren firari H.D.'nin, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Esenbağ Mahallesi'ne geldiği ve burada çobanlık yapmaya başladığı bilgisine ulaştı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Esenbağ kırsalında, Cumartesi günü yapılan operasyonda, 2007 yılında 'da olayına karışan ve hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan yakalama kaydı bulunan H.D., arazide çobanlık yaptığı sırada jandarma ekiplerini görmesiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. H.D.'nin üzerinde yapılan aramada ise başka şahsa ait sahte kimlik bulundu.

TUTUKLANDI
Bu zamana kadar kimliğini gizlemek için birçok sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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