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ıstakozu sofralarında

'nın Seydişehir ilçesindeki balıkçılar, 'nde avladıkları ıstakozları iç pazarın yanı sıra 'ya da gönderiyor. Bölgede balıkçılık yapan , , iç pazarda otellere, kalanının ise Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, "Burada 10 kadar balıkçı, tatlı su ıstakozunun ihracı için emek gösteriyoruz. Ekonomiye katkımız olsun diyoruz" dedi.

Konya ıstakozu Avrupa sofralarında
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki balıkçılar, 'nde avladıkları ıstakozları iç pazarın yanı sıra 'ya da gönderiyor. Bölgede balıkçılık yapan , , iç pazarda otellere, kalanının ise Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, "Burada 10 kadar balıkçı, tatlı su ıstakozunun ihracı için emek gösteriyoruz. Ekonomiye katkımız olsun diyoruz" dedi.

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