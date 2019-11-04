Konya ıstakozu Avrupa sofralarında

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki balıkçılar, Suğla Gölü'nde avladıkları ıstakozları iç pazarın yanı sıra Avrupa'ya da gönderiyor. Bölgede balıkçılık yapan Muzaffer Dalar, tatlı su ıstakozunun, iç pazarda otellere, kalanının ise Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, "Burada 10 kadar balıkçı, tatlı su ıstakozunun ihracı için emek gösteriyoruz. Ekonomiye katkımız olsun diyoruz" dedi.
- Yaşam
- 04.11.2019
- Gazete
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