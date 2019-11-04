'Konu'yu kapattı

Bursa'da geçtiğimiz Mart, Fatma Konu ile erkek arkadaşı İbrahim Yıldırım arasında kavga çıktı. Genç kız apartmanın 4'üncü katındaki evinin camından yere çakıldı. Hastaneye kaldırıldı. Sevgilisi ise 'kasten öldürmeye teşebbüs'den tutuklandı. Ancak genç kız dünkü duruşmada ifadesini değiştirdi. "Annemin zoruyla 'Beni itti' demiştim" dedi. Yıldırım, salıverildi.
- Yaşam
- 04.11.2019
- Gazete
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