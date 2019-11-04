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'Konu'yu kapattı

'da geçtiğimiz Mart, ile erkek arkadaşı arasında kavga çıktı. apartmanın 4'üncü katındaki evinin camından yere çakıldı. Hastaneye kaldırıldı. Sevgilisi ise 'kasten öldürmeye teşebbüs'den tutuklandı. Ancak genç kız dünkü duruşmada ifadesini değiştirdi. "Annemin zoruyla 'Beni itti' demiştim" dedi. Yıldırım, salıverildi.

'Konu'yu kapattı
Bursa'da geçtiğimiz Mart, ile erkek arkadaşı arasında kavga çıktı. apartmanın 4'üncü katındaki evinin camından yere çakıldı. Hastaneye kaldırıldı. Sevgilisi ise 'kasten öldürmeye teşebbüs'den tutuklandı. Ancak genç kız dünkü duruşmada ifadesini değiştirdi. "Annemin zoruyla 'Beni itti' demiştim" dedi. Yıldırım, salıverildi.

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