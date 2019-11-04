Kanser ettiler Artvin arhavi'de esnaflık yapan Fatma Çetinkaya (52), 2001'de kansere yakalandı. İki göğsü ve yumurtalıkları alındı. 5 yıl tedavi gördükten sonra kanseri yenmeyi başardı. Yıllar sonra sol ayağında güç kaybı ve ağrı hissedince doktorun kapısını çaldı. Doktor, kendisine kanser hastalarını kullandığı bir ilaç yazdı. Ancak Çetinkaya, kanser hastası olmadığı için ilacı alamadı. Mağdur olan talihsiz kadın, "Sağlık Bakanlığı bununla ilgili düzenleme yapabilir" ifadesini kullandı.

Artvin arhavi'de esnaflık yapan Fatma Çetinkaya (52), 2001'de kansere yakalandı. İki göğsü ve yumurtalıkları alındı. 5 yıl tedavi gördükten sonra kanseri yenmeyi başardı. Yıllar sonra sol ayağında güç kaybı ve ağrı hissedince doktorun kapısını çaldı. Doktor, kendisine kanser hastalarını kullandığı bir ilaç yazdı. Ancak Çetinkaya, kanser hastası olmadığı için ilacı alamadı. Mağdur olan talihsiz kadın, "Sağlık Bakanlığı bununla ilgili düzenleme yapabilir" ifadesini kullandı. TÜM MANŞETLER