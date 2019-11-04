Aidat savaşı!

Ankara Keçiören'de yaşayan İkbal Nur T, (27) 17 Ekim'de apartmanın yöneticisi Lütfi Şimşek ve ailesiyle, aidat konusunda tartıştı. Dayak yediğini iddia eden genç kadın, soluğu karakolda aldı. Apartman yöneticisi Lütfi Şimşek ve ailesi ise yaşanan olayla ilgili dün açıklama yaptı. Aile bireyleri, İkbal Nur T'nin, yöneticinin eşi Kezban Şimşek'in yüzüne yumruk atıp, saçını çekerek, kavga başlattığını anlattı. İkbal Nur T'nin, 50 liralık aidatını 11 aydır ödemediğini vurgulayan yönetici, "Hanımıma yumruk attı, saçını çekti, yere yatırdı. Biz, o kızımızı ellemedik bile. Hanımımın saçını bırakması için yere yatırıyoruz biz onu" diye konuştu.
İkbal Nur T.
İkbal Nur T.
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