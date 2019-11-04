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Adı minik kendi obez

'da sokak kedisi Minik'e akaryakıt istasyonları sahip çıktı. Ancak üç yıldır baktıkları Minik, ismi gibi kalmadı. Tam 15 kiloya ulaştı! Veterinere götürülen ve obez olduğu için bir diyet programı uygulanan Minik, 4 kilo zayıfladı. İstasyonun işletme müdürü , Minik'in istasyonun maskotu olduğunu anlattı. "Diyet programı uygulanıyor. meyveli yoğurt yediriyoruz. haylaz ve şımarık" ifadesini kullandı.

Adı minik kendi obez
Antalya'da sokak kedisi Minik'e akaryakıt istasyonları sahip çıktı. Ancak üç yıldır baktıkları Minik, ismi gibi kalmadı. Tam 15 kiloya ulaştı! Veterinere götürülen ve obez olduğu için bir diyet programı uygulanan Minik, 4 kilo zayıfladı. İstasyonun işletme müdürü , Minik'in istasyonun maskotu olduğunu anlattı. "Diyet programı uygulanıyor. meyveli yoğurt yediriyoruz. Biraz haylaz ve şımarık" ifadesini kullandı.

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