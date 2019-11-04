Adı minik kendi obez

Antalya'da sokak kedisi Minik'e akaryakıt istasyonları sahip çıktı. Ancak üç yıldır baktıkları Minik, ismi gibi kalmadı. Tam 15 kiloya ulaştı! Veterinere götürülen ve obez olduğu için bir diyet programı uygulanan Minik, 4 kilo zayıfladı. İstasyonun işletme müdürü Balkan Balya, Minik'in istasyonun maskotu olduğunu anlattı. "Diyet programı uygulanıyor. Akşamları meyveli yoğurt yediriyoruz. Biraz haylaz ve şımarık" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 04.11.2019
- Gazete
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