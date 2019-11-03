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Yer: ... 'Pastacılar Kralı'na 400 bin lira kaptırdılar!

, Kartepe'de, 2012 yılında soğutma yöntemi ile raf ömrü 1 yıla kadar uzanan soğuk pasta fabrikası açan Ç.V, 20 ülkeye yapmaya başladı. ‘Pastacılar Kralı’ olarak nam salan Ç.V, bir çifti ortaklık vaadiyle dolandırdı. 400 bin lirayı alıp, kaçtı.

Kral vurgun
Kocaeli, Kartepe'de, 2012 yılında soğutma yöntemi ile raf ömrü 1 yıla kadar uzanan soğuk pasta fabrikası açan Ç.V, 20 ülkeye yapmaya başladı. 'Pastacılar Kralı' olarak anıldı. Geçen Ağustos'ta sırra kadem bastı. Müşerref- Mehmet Silahlı çifti ise karakola gidip, Ç.V'nin iş ortaklığı vaadiyle 400 bin liralarını çarptığını anlattı.



Ç.V'nin Katar'da yeni bir işe başladığını duyduğunu söyleyen , "Sözüne güvenerek girdik. Ailece görüşüyorduk. 16 kez hacca gidip, geldiğini söylüyordu. Kartepe'de fabrika kurunca, evimi satmamı ve parasını kendisine vermemi söyledi. Satıp, parayı verdim" dedi.

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