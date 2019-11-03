NASA’dan Urla’ya

NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan İtalyan asıllı Fabrizio Pinto (58), arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gezi amaçlı geldiği İzmir'e hayran kalınca, ev alarak Urla'ya yerleşti. Evindeki teleskopla bilimsel çalışmalarını yürüten Pinto, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Tam bir İzmir aşığı olduğunu söyleyen Pinto, "Buradan ayrılmaya niyetim yok. Öldüğüm gün bile bu şehirde gömülmek istiyorum" dedi.
- Yaşam
- 03.11.2019
- Gazete
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