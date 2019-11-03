Bugünkü
Takvim

’dan ’ya

'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan İtalyan asıllı (58), arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gezi amaçlı geldiği 'e hayran kalınca, ev alarak 'ya yerleşti. Evindeki teleskopla yürüten Pinto, 'nde Havacılık ve bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başladı.

NASA’dan Urla’ya
NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan İtalyan asıllı (58), arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gezi amaçlı geldiği 'e hayran kalınca, ev alarak 'ya yerleşti. Evindeki teleskopla yürüten Pinto, 'nde Havacılık ve bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Tam bir İzmir aşığı olduğunu söyleyen Pinto, "Buradan ayrılmaya niyetim yok. Öldüğüm gün bile bu şehirde gömülmek istiyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriNASA’dan Urla’ya
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri