Kocasını gömdü!

Tekirdağ sahilinde kafeteryası bulunan Bülent Gören (45), 8 ay önce sırra kadem bastı. Polis, kayıp adamın yakınlarını karakola çağırdı. Gören'in dini nikahlı eşi Esra Gençoğlu ile Gören'in sevgilisi Gülhan D. ve sevgilisinin kardeşi Hasan Remzi Demiralp'in çelişkili ifadeler verdiği anlaşıldı. Üç şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı anlaşıldı. Hepsi gözaltına alındı. Esra Gençoğlu ile Hasan Demiralp, Gören'i evde yaşanan tartışma sırasında bıçakla öldürdüklerini cesedini de Kırklareli'ye gömdüklerini anlattı. Gençoğlu ve Demiralp'in ilişkisi olduğu, kavganın bu yüzden çıktığı ortaya çıktı. Bağ evi bahçesinde yapılan kazıda Bülent Gören'in cesedine ulaşıldı. İkili tutuklandı. Katillere yardım eden E.B. ile Gülhan D. ise serbest kaldı...
Öldürülen Bülent Gören
Dini nikahlı eş Esra Gençoğlu
Gören'in sevgilisi Gülhan D.
Katillere yardım eden E. B.
Katil Hasan Remzi Demiralp
Öldürülen Bülent Gören
Dini nikahlı eş Esra Gençoğlu
Gören'in sevgilisi Gülhan D.
Katillere yardım eden E. B.
Katil Hasan Remzi Demiralp
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