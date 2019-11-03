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Kocasını gömdü!

’da sevgilisi Hasan Remzi Demiralp ile kocası öldürdü. Cani çift, adamın cesedini ise 'ye gömdüklerini anlattı.

Kocasını gömdü!
Tekirdağ sahilinde kafeteryası bulunan Bülent Gören (45), 8 ay önce sırra kadem bastı. Polis, kayıp adamın yakınlarını karakola çağırdı. Gören'in dini nikahlı eşi Esra Gençoğlu ile Gören'in sevgilisi Gülhan D. ve sevgilisinin kardeşi Hasan Remzi Demiralp'in çelişkili ifadeler verdiği anlaşıldı. Üç şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı anlaşıldı. Hepsi gözaltına alındı. Esra Gençoğlu ile Hasan Demiralp, Gören'i evde yaşanan tartışma sırasında bıçakla öldürdüklerini cesedini de 'ye gömdüklerini anlattı. Gençoğlu ve Demiralp'in ilişkisi olduğu, kavganın bu yüzden çıktığı ortaya çıktı. Bağ evi bahçesinde yapılan kazıda Bülent Gören'in cesedine ulaşıldı. İkili tutuklandı. Katillere yardım eden E.B. ile Gülhan D. ise serbest kaldı...



Öldürülen



Dini nikahlı eş Esra Gençoğlu



Gören'in sevgilisi Gülhan D.



Katillere yardım eden E. B.



Katil Hasan Remzi Demiralp


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