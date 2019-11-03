"Evliyayım" dedi binlerce lirayı cebe attı

Kocaeli'nde kendisini "evliya" olarak tanıtarak mürit toplayan Rafet Efendi kod adlı Şaban Özdil'in, bir gencin evlilik için biriktirdiği 48 bin lirayı da "bağış" adı altında aldığı ortaya çıktı. Asıl mesleğinin berberlik olduğu öğrenilen Özdil, "Evliya, şeyh ve mübarek değilim, aldığım en büyük sadaka 500 lira" dedi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan Şaban Özdil hakkında şikâyetçi olan ailelerden biri Özdil'in kendine mürit yaptığı oğullarından 48 bin liralık "bağış" aldığını anlattı. Baba İ.K.'nın anlatımına göre, oğlu T.K bir süre sohbetlerine devam ettiği Özdil'e bir başka müridi aracılığıyla ailesinin evlenmesi için biriktirdiği 48 bin lirayı bağışladı. Ailesinin itirazlarına rağmen bu parayı Özdil'e bağışlayan T.K., maaşını da bağışlayacağını söyledi.

'ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTI'

Hürriyet'in haberine göre müşteki anne ise oğlunu bir türlü ikna edemediklerini belirterek "Oğluma defalarca bu şahıstan uzak durmasını söyledik. Ancak bizi dinlemedi. Üniversite 3'üncü sınıftaydı, Rafet Efendi'nin tavsiyesi üzerine okulu bıraktı. Yakın tarihe kadar evlenmek istiyordu ancak yine bu şahsın tavsiyesi üzerine evlenmekten vazgeçti" dedi.Aile, bağışın hukuka aykırı olduğunu belirterek Rafet Efendi ile görüşmek istedi. Ancak Rafet Efendi görüşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine onun müritlerinden biriyle bir çay ocağında buluştular. Asgari ücretle geçindiklerini, bu paranın zar zor biriktirdiklerini belirten aile, 48 bin lirayı geri istedi. Bu teşebbüsleri bir süre sonra sonuç verdi. Ailenin kararlığını ve durumun ciddiyetini gören Rafet Efendi bir süre sonra parayı T.K.'nın hesabına geri gönderdi.

Rafet Efendi lakaplı Şaban Özdil ise mahkemedeki savunmasında "Evliya, şeyh ve mübarek olduğum iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Bu zamana kadar aldığım en büyük sadaka 500 liradır" dedi.

AVUKAT GERİ ÇEKİLDİ

Rafet Efendi'nin asıl mesleğinin berberlik olduğu da ortaya çıktı. Ayrıca Özdil'e baro tarafından atanan avukatın emniyetteki ifade süreci devam ederken "Daha fazla devam edemeyeceğim" diyerek Özdil'in müdafiliğinden çekildiği de anlaşıldı. Özdil hakkındaki soruşturma devam ediyor.