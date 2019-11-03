Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.11.2019 08:38
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 08:38

Akdeniz'de korkutan

Sabah saat 07.18 sıralarında merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 3,7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem bölgede kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18'de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAkdeniz'de korkutan deprem
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri