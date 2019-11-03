Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18'de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman'da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
Akdeniz'de korkutan deprem
Sabah saat 07.18 sıralarında merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede kısa süreli bir paniğe neden oldu.
Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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