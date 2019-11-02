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Zorba kafeste!

'da geçen ay korkunç bir olay gerçekleşti. Gonca Sadıklı (32) kız bebek doğuracağını öğrendi. Ancak erkek çocuk isteyen İbrahim Em, bu habere pek sevinmedi. Hatta genç kadına işkenceler etti.

Zorba kafeste!
'da geçen ay korkunç bir olay gerçekleşti. Gonca Sadıklı (32) kız bebek doğuracağını öğrendi. Ancak erkek çocuk isteyen İbrahim Em, bu habere pek sevinmedi. Hatta genç kadına işkenceler etti. Dini nikahlı eşinden feci şekilde dayak yiyen Sadıklı, beyin kanaması geçirdi. Bebeğini de kaybetti. Şikayet üzerine cani adam önceki gün enselendi. Dün de cezaevine gönderildi.




Talihsiz kadının başına 28 dikiş atılmıştı.

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