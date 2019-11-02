Rusya'da, IrAreo Havayolları'nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı.
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Rusya'yı ayağa kaldıran görüntü! Pilot, sevgilisini kokpite alarak...
Görüntüler, Rusya’nın Sibirya bölgesinde Yakutsk-Batagay uçuşu sırasında kaydedildi. Rusya’da, IrAreo Havayolları'nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı. Görüntüler, kadının kokpitteki anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Rusya'da, IrAreo Havayolları'nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı.
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