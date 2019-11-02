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  • 02.11.2019 22:18
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 22:18

'yı ayağa kaldıran görüntü! Pilot, sevgilisini kokpite alarak...

Görüntüler, ’nın Sibirya bölgesinde Yakutsk-Batagay uçuşu sırasında kaydedildi. Rusya’da, Havayolları'nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı. Görüntüler, kadının kokpitteki anları  hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

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