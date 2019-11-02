Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.11.2019 23:00
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 23:00

'de heyelan! Heyelan nedeniyle o yol 2-3 gün trafiğe kapalı olacak

'de sağanak nedeniyle bir köyde heyelan meydana geldi. Trafiğe kapanan yolun ulaşıma açılması için İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Rize'de heyelan! 2-3 gün trafiğe kapalı olacak

'de sağanak nedeniyle bir köyde heyelan meydana geldi.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak dolayısıyla merkeze bağlı Pazarköy'de heyelan yaşandı. Yamaçtan sürüklenen toprak birikintisi, köy içinde ulaşımı sağlayan yola döküldü. Trafiğe kapanan yolun ulaşıma açılması için İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Pazarköy Muhtarı Harun Sait Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağıştan dolayı köy yolunun üst kısmındaki yaklaşık 50 metrelik bölümde heyelan meydana geldiğini söyledi. Ekiplerin yolu açmak için çalıştığını belirten Er, "Heyelan nedeniyle yolumuz 2-3 gün trafiğe kapalı olacak. Herhangi bir can veya mal kaybı olmadı. Tüm vatandaşlarımız da bilgilendirildi." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriRize'de heyelan! Heyelan nedeniyle o yol 2-3 gün trafiğe kapalı olacak
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri